A RTP já começou a negociar com SIC, TVI e Sport TV a revenda dos direitos de transmissão do Campeonato do Mundo de Futebol 2022 (que se realiza entre 21 de novembro e 18 de dezembro no Qatar).



O CM sabe que a empresa pública apresentou inicialmente uma proposta cujos valores estão muito acima daqueles que as estações privadas estão dispostas a pagar, até porque muitas das partidas se vão realizar em horários de rentabilidade reduzida - os jogos mais cedo começam às 10h00 portuguesas, por exemplo.









