A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) emitiu um parecer legal sobre o projeto de lei do Chega para alterar o modelo de financiamento da RTP, no sentido de alterar as condições de cobrança da contribuição audiovisual (CAV).



No documento disponibilizado na página oficial do regulador dos media pode ler-se que o partido liderado por André Ventura pretende que a taxa da RTP - que custa 3,02 euros por mês aos portugueses na fatura da eletricidade - passe a ser cobrada pelas empresas fornecedoras de pacotes de serviços de comunicações eletrónicas.









Ver comentários