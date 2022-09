O NewsMuseum, no centro de Sintra, abre esta sexta-feira ao público a exposição multimédia ‘Evocação de Baptista-Bastos’, na qual homenageia uma das figuras mais marcantes do jornalismo e da cultura portuguesa do último meio século.



De acordo com Elsa Luís, coordenadora pedagógica do NewsMuseum, a exposição "evoca Baptista-Bastos [morreu em 2017], através de diversos testemunhos e de alguns dos momentos marcantes" do seu percurso enquanto jornalista e escritor.









