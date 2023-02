REN e Cofina entregam prémios Agir 2022

A REN - Redes Energéticas Nacionais, em parceria com o grupo Cofina (proprietário do CM e da CMTV), entregou esta terça-feira os prémios Agir de 2022, uma iniciativa comprometida com a promoção do meio ambiente, biodiversidade e combate às alterações climáticas."A Cofina é um meio de comunicação responsável e está sempre aliada aos projetos que têm iniciativas úteis para a sociedade, iniciativas que acrescentem valor", destacou Paulo Fernandes, presidente do Conselho de Administração do grupo.Foi em 2014 que a REN começou a entregar prémios a associações e organizações sem fins lucrativos. Nove anos depois, a iniciativa continua, em parceria com o grupo Cofina.