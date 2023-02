Mais equilibrado do que nunca, o mês de fevereiro arrisca-se a ser de viragem nas audiências de televisão em Portugal. É que, a celebrar 30 anos, a TVI está mais próxima de atingir a liderança: decorridos 20 dias, a estação de Queluz de Baixo soma, de acordo com os dados oficiais da GFK, empresa responsável pela audimetria no nosso país, um share médio de 15,2%, contra 15,3% da SIC.









