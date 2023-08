Cristina Ferreira renovou, na quarta-feira, a ligação à Media Capital e, tal como o CM avançou na terça-feira, reforçou os poderes com novos cargos: funções de administradora executiva com os pelouros do Digital, Novos Negócios e Talento.



A estrela da TVI - faz 46 anos a 9 de setembro - vai ter uma remuneração anual fixa de um milhão e duzentos mil euros líquidos, ao qual acrescem vários extras.









