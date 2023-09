Cerca de 24% dos utilizadores portugueses de redes sociais abandonaram pelo menos uma das plataformas no último ano, de acordo com o mais recente estudo ‘Os Portugueses e as Redes Sociais’, realizado pela Marktest.



O Facebook é a rede social mais utilizada em Portugal, reunindo 89,6% dos utilizadores, mas também lidera no número de abandonos (menos 5% do que no ano passado).









