Com um atraso de mais de dez meses, o novo conselho regulador (CR) da Entidade Reguladora para a Comunica- ção Social (ERC) tomou esta terça-feira de manhã posse perante o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva. A presidência do órgão passa para as mãos de Helena Sousa, à qual se juntam Pedro Correia Gonçalves (que assume a vice-presidência), Carla Martins, Rita Rola e Telmo Gonçalves.









