ERC prepara arma contra fundo pouco transparente

“A ERC não hesitará em tomar novas diligências se subsistirem dúvidas relativamente à titularidade do capital do fundo [que detém a Global Media]”, garantiu a nova presidente do Conselho Regulador da Entidade Reguladora para a Comuni- cação Social (ERC).



Esta quinta-feira, ouvida em comissão parlamentar sobre a situação no grupo que detém o ‘DN’, ‘JN’ e a rádio TSF, Helena Sousa confirmou que pediu informações ao procurador do World Opportunity Fund, com sede nas Bahamas, sobre o nome e a respetiva percentagem de participação dos detentores de unidades no fundo.









