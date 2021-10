No final de 2020, encontravam-se registados um total de 2472 órgãos de comunicação social em Portugal, mais seis do que no ano anterior. Este crescimento deve-se, sobretudo, ao aumento de serviços de programas difundidos exclusivamente através da internet.









De acordo com o Relatório de Regulação de 2020, divulgado pela Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), em dezembro último existiam ativas no setor 1716 publicações periódicas, área de negócio que continua a representar o grosso dos registos que dão entrada no regulador dos media. Do universo das publicações ativas no ano passado, 607 são jornais, sendo 116 de âmbito nacional e 491 de âmbito regional. Verifica-se assim uma descida (36) no número de inscrições de publicações periódicas em relação ao ano transato, sendo que 77 registos referem-se a publicações periódicas apenas em suporte online, seguidas de 17 em suporte papel e 28 em ambos os suportes.

No ano em análise, encontravam-se ainda inscritos 11 operadores de distribuição (mais um), duas empresas noticiosas, 129 serviços de programas difundidos exclusivamente através da internet (mais 20) e 305 empresas jornalísticas (menos quatro), com maior expressão as sociedades por quotas (258) e as sociedades anónimas (29). No que diz respeito aos operadores radiofónicos, encontravam-se inscritos 328 serviços de programas de rádio, distribuídos por 284 operadores (menos dois). Também de referir a existência de 25 operadores e 61 serviços de programas televisivos.