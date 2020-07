300 mil contactos do WhatsApp expostos na Internet

As garantias de privacidade e segurança são um desafio cada vez maior para o WhatsApp, que ainda assim continua a ser uma das aplicações de troca de mensagens mais utilizadas em todo o mundo. Descobriu-se recentemente que mais de 300 mil contactos telefónicos de utilizadores ficaram acessíveis na internet através de uma simples pesquisa no Google.









A maioria dos contactos correspondiam à versão WhatsApp Business, mas entre estes também se encontravam vários números de telemóvel particulares.

O investigador e especialista em cibersegurança indiano Athul Jayaram descobriu que bastava fazer uma pesquisa no motor de busca com o endereço ‘https://chat.whatsapp.com’, entretanto desativado, para aceder a uma infinidade de conversas privadas e aos contactos dos seus intervenientes, que mais tarde podem ser utilizados em fraudes. Uma falha grave que, de acordo com o investigador, não é da responsabilidade da empresa, que pertence ao Facebook, mas dos próprios utilizadores. Jayaram explica que tudo o que se publica na internet acaba por ser indexado pelos motores de busca. Desta forma, cada vez que alguém partilha num fórum o link para um chat no WhatsApp, este acaba por ficar ‘gravado’, permitindo a pessoas de fora aceder aos conteúdos da conversa, incluindo fotografias e vídeos.





WhatsApp é uma aplicação multiplataforma de mensagens e chamadas de voz para smartphones. Foi criado em 2009. Cinco anos depois foi adquirido pelo Facebook por 14,2 mil milhões de euros.No dia 18 de janeiro de 2018, o WhatsApp lançou o WhatsApp Business, um aplicativo voltado para empresas exclusivamente para aparelhos com Android. Versão para iOS chegou em 2019.Facebook fechou o ano de 2019 com lucros de 18,485 milhões de dólares (cerca de 16,795 milhões de euros), uma descida de 16% face a 2019. Os resultados foram afetados pelas multas que enfrentou por falhas de segurança.