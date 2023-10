Cerca de 400 trabalhadores da RTP ganham mais de cinco mil euros mensais brutos, segundo avançou o Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Telecomunicações e Audiovisuais (SINTTAV). A revelação é feita numa altura em que os trabalhadores da empresa pública de rádio e televisão estão em greve até ao próximo dia 27, por verem goradas as sucessivas negociações com o Conselho de Administração (CA) no que toca a matéria salarial.









