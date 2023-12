512 mil pessoas assistiram à mensagem de Natal de Costa

A tradicional mensagem de Natal do primeiro-ministro, emitida esta segunda-feira à noite na RTP 1, foi vista por uma média de 512 200 telespectadores e alcançou 11% de share. Isto significa que mais 164 mil pessoas seguiram a missiva de António Costa este ano do que em 2022, quando o chefe de Governo apenas conseguiu atrair 348 mil, segundo dados da GfK.





Esta foi a nona vez que Costa se dirigiu aos portugueses na quadra natalícia enquanto primeiro-ministro, e também será a última. Das nove intervenções desde o início do seu mandato, esta foi a quinta mais vista. A mensagem de Natal de 2020 foi a que alcançou maior audiência - média de 717 mil telespectadores - enquanto a do ano passado registou o pior resultado.

Quando assumiu o mandato, em 2015, António Costa foi visto por 500 mil telespectadores no Natal. Dois anos depois, o chefe de Governo registou o segundo pior resultado, ao conseguir que apenas 369 mil pessoas estivessem ligadas à estação pública para ouvir as suas palavras. Em 2018, Costa começou a recuperar, tendo sido visto por meio milhão de telespectadores, e em 2019 subiu para os 700 mil. Em 2021 atraiu apenas 525 100 pessoas.





De referir ainda que, pelo 18.º ano consecutivo, desde 2006, a SIC liderou no conjunto dos dois dias mais marcantes desta época: a véspera e o dia de Natal. No dia 24, venceu com 17,1% de share médio, contra os 13,1% da TVI e os 11,2% da RTP 1.