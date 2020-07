8500 inscritos na próxima edição do ‘Big Brother’

A TVI e a produtora Endemol já receberam cerca de 8500 mil candidaturas para a próxima edição do ‘Big Brother’, apurou o CM. A primeira fase de castings já arrancou e conta com mais candidatos acima dos 45 anos.





Com estreia marcada para setembro, ‘Big Brother - A Revolução’ voltará a ter Cláudio Ramos como apresentador e irá decorrer na mesma casa onde estão atualmente instalados os concorrentes do ‘Big Brother 2020’, na zona da Ericeira. O formato, que irá concorrer diretamente com o novo concurso de talentos da SIC, conduzido por Cristina Ferreira, terá regras diferentes e será mais interativo.