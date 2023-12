O número de famílias que pagam para ver televisão continua a aumentar de trimestre para trimestre. No final de setembro, 97,8% das famílias dispunham do serviço de distribuição de sinais de televisão por subscrição, mais 2,2 pontos percentuais do que no trimestre homólogo, segundo o relatório da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom).









Ver comentários