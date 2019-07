'A Herdade' de Tiago Guedes em competição no Festival de Veneza

O filme português "A Herdade", de Tiago Guedes, estará em competição no 76.º Festival de Cinema de Veneza, que decorre de 28 de agosto a 07 de setembro, em Itália, onde terá estreia mundial, foi hoje anunciado.O filme, que se estreia em Portugal a 19 de setembro, está integrado na competição principal do festival, cuja programação foi anunciada hoje de manhã, numa conferência de imprensa, em Veneza.Além de "A Herdade", este ano competem pelo Leão de Ouro mais 20 filmes, entre os quais "La verité", de Kore-eda Hirokazu, "Ad Astra", de James Gray, "Joker", de Todd Phillips, "J'Accuse", de Roman Polanski, e "The Laundromat", de Steven Soderbergh.O júri da competição oficial é este ano presidido pela realizadora argentina Lucrecia Martel."A Herdade" tem coprodução da Leopardo Filmes e da Alfama Filmes, e conta a "saga de uma família proprietária de um dos maiores latifúndios da Europa, na margem sul do rio Tejo, [...] fazendo o retrato da vida histórica, política, social e financeira de Portugal, dos anos 40, atravessando a revolução do 25 de Abril e até aos dias de hoje".Com argumento de Rui Cardoso Martins e Tiago Guedes, com a colaboração de Gilles Taurand, o elenco é composto por Albano Jerónimo, Sandra Faleiro, Miguel Borges, João Vicente, Ana Bustorff, Beatriz Brás, entre outros.Depois de Veneza, o filme terá a sua estreia norte-americana no Festival Internacional de Cinema de Toronto, cuja 44.ª edição decorre entre 05 e 15 de setembro.Tiago Guedes, de 48 anos, que além de realizador é argumentista e encenador, é ainda responsável pelos filmes "Tristeza e alegria na vida das girafas" (2018), a adaptação ao cinema de uma peça de teatro homónima de Tiago Rodrigues, "Coisa Ruim" (2006), "Acordar" (2001) e "O Ralo" (1998).Na secção competitiva Orizzonti do 76.º Festival de Cinema de Veneza vai ser exibida a nova curta-metragem de Leonor Teles, "Cães que ladram aos pássaros".Além disso, a programação do festival integra ainda um outro filme português: "Francisca" (1981), de Manoel de Oliveira, construído sobre o romance "Fanny Owen" de Agustina Bessa-Luís.O filme será exibido na secção Venice Classics, na qual é apresentada "uma seleção das melhores versões restauradas de clássicos do cinema, da responsabilidade de arquivos de cinema, instituições culturais e produtoras de todo o mundo".As obras exibidas na secção Venice Classics competem pelos prémios de Melhor Filme Restaurado e Melhor Documentário sobre Cinema, cujos vencedores são escolhidos pelo Júri de Estudantes de Cinema, presidido pela realizadora e argumentista Costanza Quatriglio.A 76.ª edição do Festival de Cinema de Veneza abre oficialmente a 28 de agosto com o filme "La vérité", do realizador japonês Hirokazu Kore-eda, protagonizado por Catherine Deneuve, Juliette Binoche e Ethan Hawke.O cineasta espanhol Pedro Almodóvar vai receber o Leão de Ouro pela carreira.A anterior produção portuguesa presente na competição principal de Veneza foi a longa-metragem "As linhas de Wellington", da realizadora chilena Valeria Sarmiento, também produzida por Paulo Branco.