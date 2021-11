Com o fim de ‘Quem Quer Namorar Com o Agricultor? – Tudo Por Tudo’ (SIC) agendado para o início de dezembro, a estação de Paço de Arcos está já a munir-se de armas para enfrentar a concorrência nas noites de fim de semana. A primeira aposta será a 3ª edição de ‘ A Máscara’. Apresentado por João Manzarra, o concurso musical irá ser transmitido aos sábados e domingos e terá uma emissão especial no final do ano. César Mourão, Sónia Tavares, Carolina Loureiro e Jorge Corrula regressam como ‘investigadores’. Com este trunfo, o canal quer alavancar audiências e tentar fazer frente ao ‘Big Brother’, da TVI, apresentado por Cláudio Ramos e Manuel Luís Goucha e que termina a 31 de dezembro, mas também a ‘The Voice’, da RTP 1, que tem feito bons números.









Mas no início do ano a guerra pela liderança das audiências de fim de semana continua. Depois de ‘A Máscara’, a SIC vai lançar uma nova edição de ‘Hell’s Kitchen’, com o chef Ljubomir Stanisic, a estrear logo no primeiro fim de semana de janeiro (as gravações já terminaram).

A TVI também não baixa a guarda e confirmou esta sexta-feira que a estação está a preparar uma edição do ‘Big Brother’ com famosos para 2022. Em comunicado, a estação prometeu “uma edição especial com caras conhecidas do grande público”, lembrando as duas versões anteriores do formato, uma em 2002, que determinou o cantor Ricky como vencedor, e outra que foi ganha pelo ator Vítor Norte, em 2013.