Ninguém pára Toy! O cantor de 59 anos tem a agenda recheada de concertos, de lés a lés de Portugal, até ao fim do verão (a 29 de outubro estará no Coliseu de Lisboa), escreveu recentemente mais de 50 músicas originais para as novelas da SIC ‘Amor Amor’ e ‘Lua de Mel’, deu voz ao genérico e integra o elenco de ‘Pôr do Sol’, da RTP 1, puxou pelo físico e pelos neurónios em ‘Taskmaster’ - e vem aí mais!









