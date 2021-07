‘A Pegada Cultural’ é o cartoon de 2021

Uma Greta Thunberg transformada em Capuchinho Vermelho ou o rei emérito de Espanha Juan Carlos a caminho do exílio foram alguns dos cartoons da imprensa mundial premiados na 16ª edição do World Press Cartoon, cuja cerimónia decorreu sábado à noite nas Caldas da Rainha.

O desenho de uma impressão digital feita a partir de jornais, intitulado ‘A Pegada Cultural’, valeu à italiana Mariagrazia ‘Gio’ Quarantada o Grande Prémio, no valor de 10 mil euros, e ainda o primeiro lugar em Desenho de Humor.





Em segundo nesta categoria ficou ‘2020 Ano da Pandemia’, do albanês Agim Sulaj. Na categoria Caricatura, o mexicano Dario Castillejos foi o vencedor, com ‘Greta Thunberg’, seguido do português André Carrilho, com ‘Juan Carlos II’.As obras vão estar em exposição até 17 de outubro no Centro Cultural das Caldas da Rainha.