À procura de novos talentos, a Netflix está a oferecer 1,7 milhões de euros

A Netflix dará a oportunidade de um desconhecido ver o seu trabalho publicado na plataforma de streaming conhecida mundialmente, com transmissão de conteúdos em mais de 130 países e em 30 idiomas.

Para o efeito, a empresa terá a colaboração da Creative UK, que apoia as indústrias criativas. De facto, será uma aposta da empresa no Reino Unido, explica a Netflix: "Não temos tantos filmes britânicos quanto gostaríamos no serviço. Essa é a principal razão pela qual estamos a fazer isto. Queremos ter mais cineastas britânicos, cineastas promissores".

O programa, intitulado Breakout, será aberto a cineastas que ainda não fizeram algo que fosse publicado à escala mundial, mas cujo trabalho já atraiu a atenção da indústria ou do público. O tema é livre e, por isso, a Netflix aceitará conteúdos relacionados com teatro, TV, conteúdo online, promoções musicais, curtas-metragens, entre outras.

Serão pré-selecionados seis cineastas que receberão cada um 30 mil libras (perto de 36 mil euros) para desenvolver os projetos durante um ano e serão acompanhados por um responsável da indústria cinematográfica. Destes seis, pelo menos um projeto será escolhido. Um dos maiores desafios para qualquer cineasta passa por arranjar financiamento para os seus projetos, problema que a Netflix tenta colmatar ao oferecer esta quantia.

O vencedor irá receber 1,5 milhões de libras (1,796 milhões de euros) e um lançamento à escala global na plataforma da Netflix