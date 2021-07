"A RTP precisa de um tratamento de choque", diz Comissão de Trabalhadores

O Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública (PREVPAP) continua a fazer correr muita tinta entre centenas de trabalhadores da RTP, que continuam a aguardar por uma resposta da tutela. Desde 2020, dos 404 requerimentos, foram regularizados cerca de 270. Devido à exaustão de todo o processo alguns dos trabalhadores acabaram mesmo por desistir.Porém, cerca de 130 ficaram ainda por solucionar e aguardam uma resposta por parte do Governo. Para Nelson Silva, coordenador da Comissão de Trabalhadores da RTP, "é inaceitável" que os trabalhadores continuem com as suas vidas suspensas à espera de uma resposta do Governo há mais de um ano, após diversas tentativas de entendimento.Nelson Silva aponta duras críticas ao PREVPAP que descreve como "uma operação cosmética do Governo de António Costa". "É uma completa trapalhada, um modelo de geringonça. A RTP precisa de ter um tratamento de choque em todos os sentidos", sublinhou ao