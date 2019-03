Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

A vida de segredos de Leonel da telenovela "Alguém Perdeu" da CMTV

O ator José Martins veste a pele de Leonel Piçarra.

01:30

O veterano José Martins veste a pele de Leonel Piçarra em ‘Alguém Perdeu’, a primeira novela original da CMTV, com estreia agendada para o próximo dia 18 de março.



Na trama, com argumento de António Barreira, Leonel é dono de um quiosque de jornais e revistas. Bom ouvinte e cordial, esconde vários segredos do passado, em especial com Quitéria (Catarina Avelar), com quem está em picardia constante.



Trabalhou como jardineiro para a família Mascarenhas e nutre por Leonor (Mafalda Luís de Castro) carinho e apreço. Solitário, vive apenas com a sobrinha.



Com um vasto percurso artístico, José Martins já integrou inúmeros projetos de ficção como ‘O Olhar da Serpente’, da SIC, ‘Queridas Feras’ e ‘Inspetor Max’, da TVI.



O ator vem compor os nomes de peso da trama da televisão da Cofina, que promete surpreender os espectadores desde o primeiro ao último minuto, em cada episódio.