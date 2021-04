A cozinha do ‘Hell’s Kitchen’ (SIC) continua a dar que falar e após várias semanas de secretismo já se sabe quem é a grande vencedora do formato gravado no início do ano. Francisca Dias, de 29 anos, foi a concorrente que arrecadou o primeiro lugar da competição de cozinha conduzida pelo chef Ljubomir Stanisic. Ao vencer o programa da SIC, ganhou um automóvel e a oportunidade única de estagiar ao lado do jugoslavo no ...