Ações da Cofina já podem ser subscritas

Está aberto o período de exercício dos direitos de subscrição de novas ações da Cofina (grupo que detém o, ‘Record’, ‘Sábado’, ‘Jornal de Negócios’, entre outros meios).Isto significa que qualquer pessoa pode investir na empresa através da compra de ações. Esta oferta pública de subscrição e admissão à negociação das novas ações tem como objetivo o aumento de capital da Cofina em 85 milhões de euros."Em conjunto com o financiamento bancário de 170 milhões permitirá adquirir a Media Capital, detentora da TVI e da Rádio Comercial, entre outros ativos, bem como o refinanciamento da dívida atual da Cofina", afirma fonte oficial .A Cofina deliberou aumentar o capital social de 25 641 459 para 110 641 459,05 euros, através da emissão de 188 888 889 ações, sem valor nominal, tendo o preço de subscrição fixado em 0,45 euros por cada novo título. Mário Ferreira, dono da empresa Douro Azul, já anunciou a intenção de investir 20 milhões, tornando-se no segundo maior acionista, atrás do CEO Paulo Fernandes, que reforça a sua posição investindo também um máximo de 20 milhões.O banco espanhol Abanca junta-se ao grupo de maiores acionistas, com um investimento de cerca de 10 milhões, o que representa mais de 7% do capital da Cofina pós-aumento de capital.Os planos do grupo passam por "aumentar a sua dimensão e a sua solidez financeira, sendo que para tal aposta noutros segmentos de media e na internacionalização para mercados naturais"."Manter a liderança do, dae da Rádio Comercial e recuperar a liderança por parte da TVI são alguns dos objetivos da empresa. Esta aquisição permitirá aproveitar sinergias operacionais decorrentes de uma operação com maior escala no setor televisivo, bem como otimizar e desenvolver a produção de conteúdos, reforçando a sua oferta na área digital".Recorde-se que a Cofina estima que a compra da dona da TVI (negócio que ficará fechado por 205 milhões) esteja concluída no primeiro trimestre do ano e que represente sinergias de 46 milhões de euros.– Os direitos de subscrição podem ser transacionados em bolsa entre 25 de fevereiro e 5 de março. O período de subscrição das novas ações decorre entre 25 de fevereiro e 10 de março (as ordens podem ser revogadas até 4 de março). Os resultados da oferta serão apurados em sessão especial de Bolsa agendada para 11 de março e as novas ações devem ser admitidas à negociação a 13 de março.– Deve entrar em contacto com o seu banco. Se decidir participar comunique ao seu banco que vai acompanhar o aumento de capital. Se decidir não acompanhar o aumento de capital, comunique ao seu banco e aliene os seus direitos de subscrição, tendo atenção aos períodos referidos. Se não der a indicação ao seu banco perderá o valor dos direitos, pois estes caducam depois de terminar o período de exercício.– Pode comprar direitos durante o período de negociação dos títulos em Bolsa, desde 25 de fevereiro até 5 de março, para depois dar a ordem de subscrição (desde 25 de fevereiro até 10 de março).