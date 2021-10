Quando foi lançado, há pouco mais de um ano, o Google News Showcase - programa que paga a editores por conteúdos exclusivos e não só - era apresentado como uma espécie de boia de salvação para os media, que lutavam pela sobrevivência em plena pandemia. Agora, a maioria acredita que pode ser um mau negócio.





A PressGazette teve acesso a informações confidenciais sobre os contratos assinados entre vários grupos de media e a Google em 15 países, e a primeira coisa que salta à vista são as disparidades de valores. Na Austrália, por exemplo, a Seven West e a Nine aderiram ao programa por 19 milhões de euros por ano, enquanto a ABC recebe 15,6 milhões e o Guardian 3,1 milhões. Já o contrato da News Corp ronda os 43,3 milhões. No Reino Unido, porém, os valores são bem diferentes. O grupo JPI Media, que detém os jornais ‘The Scotsman’ e o ‘Yorkshire Post’, recebe cerca de 940 mil euros por ano, ao passo que o acordo com a Reach, dona do ‘The Mirror’, vale cerca de 1,7 milhões. Já em França, a Google paga uma média de 8 mil euros por ano a pequenas publicações e um milhão às maiores, tendo assinado um contrato de 4 milhões a títulos como o ‘Le Monde’, ‘Le Figaro’ e ‘Liberation’. Isto fez com que os reguladores multassem a tecnológica em cerca de 500 milhões de euros, por acharem que esta não ofereceu um acordo justo aos media franceses.