Adiada série animada do super-herói CR7

Ainda não está disponível online, ou pronta para ser transmitida em canais por cabo ou plataformas digitais, como a Netflix ou a HBO, a série ‘Striker Force 7’, desenhada pela Graphic India e pela VMS Communications, em parceria com Cristiano Ronaldo, como foi prometido pelo capitão da seleção nacional.‘Striker Force 7’ será um formato de animação em que o avançado será o novo super-herói planetário.Um dos mentores da série é o produtor indiano Sharad Devarajan, ex-sócio de Richard Branson - o dono do grupo Virgin - que também trabalhou para a Marvel e foi o responsável pela criação do Homem-Aranha indiano, que se chama Pavitr Prabhakar e tem como base a história de um rapazinho de Mumbai e é um sucesso de vendas e audiências nesse país.Enquanto não está disponível online ou em canais por cabo, ‘Striker Force 7’ está à venda, desde 30 de maio, numa edição limitada de 2500 livros de banda desenhada para colecionadores.Com 48 páginas e capas personalizadas, cada exemplar custa 8,91 euros, em páginas impressas que contarão as primeiras aventuras do craque português que irá tentar salvar o planeta Terra, com a ajuda de uma rede de seis agentes com superpoderes que ensinarão crianças e adolescentes a trabalhar em equipa."Olá pessoal! Aqui está um aperitivo do meu espetáculo de animação. Comprem o livro já!", escreveu há dias CR7 na rede social Instagram.