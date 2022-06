O presidente do Conselho de Administração (CA) da RTP deixou a estação em alerta máximo ao anunciar, no Parlamento, que o mais provável é que esta registe resultados negativos este ano. Contudo, o alerta não convenceu a Comissão de Trabalhadores (CT), que compara o “buraco financeiro” da empresa a um “buraco negro” face à “falta de transparência” no que diz respeito às contas públicas.









