Nicolau Santos, presidente do Conselho de Administração da RTP, Hugo Figueiredo e Luísa Ribeiro, vogais, custam todos os meses à empresa pública perto de 20 mil euros, só em vencimentos.









De acordo com o Relatório e Contas da RTP do exercício de 2021, Nicolau Santos, que chegou à empresa a 1 de junho do ano passado, aufere um salário mensal bruto de 5453 euros, aos quais acrescem 2181 euros em despesas de representação. Já Hugo Figueiredo (administrador com o pelouro dos conteúdos que transita da anterior administração) e Luísa Ribeiro (administradora com a pasta financeira desde 15 de outubro) ganham 4362 euros mais despesas de representação no valor de 1745 euros.

Contas feitas, já com as reduções remuneratórias, o novo presidente custará à RTP, no final do ano, em remunerações, 102,5 mil euros, um valor ligeiramente acima dos 102,2 mil euros auferidos por Gonçalo Reis, o seu antecessor, em 2020. Já os seus dois vogais representarão um custo anual de 82 mil euros cada (os anteriores custaram 81,8 mil euros) para a empresa pública.





Em entrevista à Lusa, Nicolau Santos revelou que foi pedido às direções um corte de 5% no orçamento, tendo em conta o aumento dos custos. O presidente da RTP considerou ainda que a empresa “está subfinanciada” para aquilo que está a fazer neste momento e defendeu a possibilidade de captar publicidade nas plataformas de streaming do grupo.