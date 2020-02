Advogado controverso reforça opinião no CM

Juan Branco reforça, já a partir de amanhã, o painel de colunistas do. O advogado e ensaísta franco-espanhol de origem portuguesa assinará, às quintas-feiras, a crónica ‘Em Defesa de Rui Pinto’, na qual analisará as notícias que envolvem o hacker português, denunciante de casos como o Football Leaks e o Luanda Leaks."É um escândalo gigante o que está a acontecer. Está a ser usada uma violência extrema contra o Rui Pinto porque ele está a atacar gente muito poderosa. Tornou-se uma luta assimétrica e é preciso que mais pessoas saiam em sua defesa", refere o advogado, de 30 anos, que ressalva, no entanto, não ter "qualquer contacto direto" com o hacker, depois de este ter sido detido na Hungria em 2019 e extraditado para Portugal, ao abrigo de um mandado internacional.Nascido em Espanha, filho do produtor de cinema Paulo Branco e de uma psicanalista espanhola, Juan Branco é advogado e conselheiro do WikiLeaks e do seu fundador, Julian Assange, e defensor de membros destacados dos coletes amarelos. Com a reputação de intelectual defensor e inspirador de revolucionários, em França o seu nome está também ligado à polémica revelação de um vídeo sexual com o ex-ministro Benjamin Griveaux, candidato à presidência da câmara de Paris pelo partido de Emmanuel Macron.Griveaux acabou por desistir. "A minha vida em França está complicada. Estou a ser atacado por pessoas próximas de Macron. Estão fartos de mim", declara Juan Branco, que publicou em 2019 um ensaio anti-Macron que já vendeu mais de 150 mil cópias.