‘Agricultor’ arrasa audiências em noite de estreias na televisão

A expectativa de saber quem ganharia a primeira batalha da nova guerra dos domingos à noite era grande, e falada há vários dias.A resposta chegou esta segunda-feira: o arranque da terceira temporada de ‘Quem Quer Namorar com o Agricultor?’, da SIC, levou a melhor sobre a estreia da nova época de ‘Big Brother’, da TVI.Emitidos em vários blocos, os dois reality shows ficaram separados por cerca de 300 mil espectadores na parte central da emissão.Ou seja, a primeira hora do formato apresentado por Andreia Rodrigues foi acompanhada por mais de 1,6 milhões de espectadores (28,5% de share), enquanto a gala de ‘BB’ com Cláudio Ramos se ficou pelos 1,3 milhões (24,5%).Se somadas as diversas partes dos dois programas, emitidas ao longo de cerca de 3 horas, ‘Agricultor’ teve, em média, 1,37 milhões de pessoas a assistir. Já ‘Big Brother’ registou cerca de 1,11 milhões.À mesma hora, a RTP 1 emitiu um especial de ‘The Voice Portugal’, que foi acompanhado por apenas 392 mil pessoas (8% de share), de acordo com os dados da GfK.‘Quem Quer Namorar com o Agricultor’ e ‘Big Brother’ vão entretanto continuar a enfrentar-se durante a semana. Os programas diários dos dois reality shows são emitidos de segunda a sexta-feira às 19h00, um horário tradicionalmente ganho por ‘O Preço Certo’, de Fernando Mendes, na RTP 1.Além disso, ambos os formatos terão também um resumo semanal aos sábados à noite. Mais um horário de confronto.