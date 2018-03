Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ajustes na RTP serão tratados em momento "que ainda não chegou", defende presidente

Em causa as notícias que dão conta da eventual exoneração do diretor de informação da televisão, Paulo Dentinho.

O presidente da RTP disse hoje à Lusa que "eventuais ajustes em direções, de conteúdos e não só", serão "sempre tratadas com toda a ponderação, no devido momento, que ainda não chegou, e cumprindo os procedimentos adequados".



A Comissão de Trabalhadores (CT) da RTP exigiu hoje à administração "um imediato e cabal esclarecimento público" sobre as notícias que dão conta da eventual exoneração do diretor de informação da televisão, Paulo Dentinho.



Questionado sobre o tema pela Lusa, o presidente do Conselho de Administração da RTP, Gonçalo Reis, afirmou: "Cada coisa a seu tempo, estamos a finalizar a constituição da administração, estamos a ultimar o Projeto Estratégico que responde aos desafios colocados pelo CGI [Conselho Geral Independente], para a equipa de gestão completa iniciar o mandato 2018-20".



Sobre os nomes que se falam para as direções da televisão, Gonçalo Reis escusou-se a fazer comentários.



"Obviamente não comento as hipóteses que circulam, mas registo que não é inédito haver expectativa acerca de funções relevantes", afirmou.



"O ponto fundamental é que cada área da empresa atue numa lógica de qualidade e diferenciação e que a RTP consiga aproveitar da melhor forma todas as capacidades dos seus profissionais, reunindo com espírito aberto o melhor talento nacional no setor dos media", disse, acrescentando que "essa é a tradição da RTP e vai continuar: grandes equipas para grandes desafios".



No comunicado da CT, a que a Lusa teve hoje acesso, o órgão sublinhava que "as notícias sobre a destituição do diretor de informação da televisão, sem o seu conhecimento, através de uma notícia de jornal, carecem de um imediato e cabal esclarecimento público por parte da supervisão, tutela da RTP e principalmente por parte do senhor presidente da administração", Gonçalo Reis.



Questionado na quinta-feira no parlamento pelo deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda, o ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, disse que "não se confirma a demissão do diretor da RTP".



A informação, da saída de Paulo Dentinho da direção de informação da RTP, "é falsa e não se confirma", afirmou o ministro.



De acordo com as competências do Conselho Regulador da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), compete a este "emitir parecer prévio e vinculativo sobre a nomeação e destituição dos diretores e diretores-adjuntos de órgãos de meios de comunicação social pertencentes ao Estado e a outras entidades públicas que tenham a seu cargo as áreas da programação e da informação".



Ou seja, qualquer mudança nas direções da RTP passará sempre pelo crivo da ERC.



A atual administração da RTP está em gestão, já que o mandato terminou e a nova ainda não tomou posse.



Atualmente, está a ser ultimado o Plano Estratégico à luz das Linhas de Orientação Estratégica apresentadas pelo CGI, que supervisiona o órgão.



Em 25 de janeiro, o CGI convidou Gonçalo Reis para apresentar um Plano Estratégico para a RTP para o triénio 2018-2020 e em 08 de fevereiro procedeu à designação de Hugo Graça Figueiredo para integrar o Conselho de Administração do grupo de media público.



Desde o início de fevereiro que o Ministério das Finanças tem a indicação do nome do terceiro membro da administração, neste caso uma mulher, que terá o pelouro financeiro, sobre a qual têm de dar um parecer, que é vinculativo.



O Conselho de Administração da RTP é composto por três membros, sendo um presidente e dois vogais, indigitados pelo CGI e, após audição na Assembleia da República, investidos nas suas funções pela assembleia-geral.



Cabe ao CGI indigitar os membros do Conselho de Administração da RTP, supervisionar e fiscalizar a ação deste órgão, bem como propor a destituição, entre outras competências.