“Algarve é o espelho da ligação com o país”: Leitores de férias pedem para reservar o Correio da Manhã nos postos de venda

"Todos os dias temos pedidos de reservas do Correio da Manhã, de pessoas que estão de férias e têm receio que o jornal esgote". A expressão é de Flor Veríssimo, do quiosque Flor do Mar, na aldeia das Açoteias, em Albufeira, um dos postos de venda por onde passou ontem a iniciativa ‘CM mais perto’. "O Algarve exprime duas coisas muito boas que o CM tem: para além de toda a região ter historicamente uma grande ligação ao projeto, no verão junta-se a lealdade dos leitores locais com a dos leitores de todo o País. O Algarve é, nesta altura, espelho da ligação de todo o País com o CM, porque acolhe leitores de todo o lado", considera Eduardo Dâmaso, diretor-geral editorial adjunto do CM e CMTV.

Ver comentários