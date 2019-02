Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Imagens inéditas da novela reveladas esta tarde

Evento está a ser transmitido na CMTV a partir do Forte da Cruz, no Estoril, Cascais.

18:37

A grande festa de apresentação de 'Alguém Perdeu', a primeira novela original da CMTV, já começou. O evento está a ser transmitido, em direto, a partir do Forte da Cruz, no Estoril, Cascais.







A emissão de arranque oficial do primeiro projeto de ficção da televisão do Correio da Manhã está a cargo de Nuno Eiró.



Anabela Teixeira, António Pedro Cerdeira, Mafalda Luís de Castro, Nuno Janeiro, Pedro Rodil e Filipa Pinto são alguns dos nomes que compõe o elenco da novela da CMTV, que estão presentes na festa.



Esta tarde vão ser reveladas, pela primeira vez, imagens inéditas de 'Alguém Perdeu'. Os atores já começaram, também, a desvendar alguns pormenores sobre as suas personagens no projeto, com o qual se mostram verdadeiramente entusiasmados.



"Esta experiência está a ser incrível, está a ser uma aventura. E ainda agora começou", revela a atriz Filipa Pinto. Também Francisco Fernandes demonstrou a sua felicidade por integrar o elenco da novela 'Alguém Perdeu'. "É uma honra fazer parte do novo projeto da CMTV", afirmou.



Uma das chegadas mais desejadas era a dos dois protagonistas da trama, Rodrigo e Madalena, interpretados por António Pedro Cerdeira e Anabela Teixeira. "Damo-nos muito bem como pessoas e também como atores. Por isso creio que vai resultar muito bem", realça o galã à chegada do Forte da Cruz, no Estoril.



A obra de ficção com argumento de António Barreira e produção da SP Televisão começou as gravações há quase um mês.



Além do elenco, estão presentes no evento oficial de apresentação da trama várias caras da CMTV, como Francisco Penim, Maya, Duarte Siopa, Marta Viveiros e outros jornalistas do canal.