'Alguém Perdeu' é a primeira novela original da CMTV

Diretor-geral Octávio Ribeiro anunciou aposta na ficção nacional para 2019.

Terminou em grande a Gala Sexy20 deste ano. Depois da atribuição dos prémios para os mais sensuais do ano, a festa encerrou ontem, já perto da meia-noite, com o anúncio de que vem aí a primeira novela original da CMTV. Trata-se de uma produção nacional, com o título ‘Alguém Perdeu’, e é a grande aposta do canal para 2019. O anúncio foi feito, em palco, pelo diretor-geral do CM e da CMTV, Octávio Ribeiro, no decorrer do discurso que encerrou a gala.



"O ano de 2019 vai ser mais um ano de reforço e afirmação da CMTV com o lançamento da primeira novela de produção original, que terá também a marca distintiva que vai apaixonar as espectadoras e espectadores", disse.



A telenovela, produzida pela SP Televisão e que terá 200 episódios, conta, no seu elenco, com caras bem conhecidas do pequeno ecrã, entre as quais António Pedro Cerdeira, Anabela Teixeira, Sofia Arruda, João Mota e Sabri Lucas.



No decorrer do discurso, Octávio Ribeiro destacou ainda a liderança da CMTV entre os canais de informação no cabo e sublinhou o seu crescimento fora de Portugal. "Somos cada vez mais um projeto vencedor, de preferência dos portugueses e sabemos que somos também um fenómeno de consumo em Angola e Moçambique. Isso enche-nos de orgulho mas também de uma enorme responsabilidade." A Gala Sexy20, que este ano decorreu no Teatro Capitólio, levou desta feita a festa mais glamorosa do País até ao centro de Lisboa, mais concretamente ao Parque Mayer.



Apresentada pelas duplas de anfitriões Maya e Nuno Eiró e Francisco Penim e Marta Viveiros, a noite contou com a música de Cuca Roseta, D.A.M.A, Miguel Gameiro e a orquestra de Nuno Feist.