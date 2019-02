Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

'Alguém Perdeu': Emoção, tragédia e a vida como ela é nos ecrãs da CMTV

Primeira telenovela original da CMTV apresentada aos telespectadores.

Por André Filipe Oliveira | 01:30

É uma telenovela que trata a vida como ela é. ‘Alguém Perdeu’ foi esta terça-feira apresentada no Estoril e ninguém ficou indiferente à história da primeira novela original da CMTV.



Com o genérico e algumas cenas a serem revelados, a história prendeu desde o primeiro momento, com a personagem principal, interpretada por Anabela Teixeira, a ver de perto a morte do neto numa piscina, depois de o ter deixado sozinho por uma tarde de sexo.



Uma família a tentar ultrapassar a tragédia serve de arranque a esta história que poderá ser vista nos ecrãs da CMTV a partir do dia 18 de março.



Na apresentação da trama esteve reunido o elenco, que brindou ao sucesso da novela escrita por António Barreira.



"Tudo o que fazemos é para satisfazer as necessidades do telespectador. Temos um elenco de primeira linha e uma história cheia de emoção", disse Luís Santana, administrador da Cofina, entusiasmado.



Octávio Ribeiro acredita que novela vai ser um "marco" na ficção

Octávio Ribeiro, diretor-geral editorial do CM e CMTV, está confiante no sucesso de ‘Alguém Perdeu’ e acredita que esta novela vai ser "um marco".



"Os telespectadores vão passar a ter uma oferta mais diversificada na ficção nacional com a qualidade que a CMTV sempre põe em tudo o que faz", afirmou, acrescentando que esta é uma "história extraordinária" e que estreia a 18 de março.



Para o diretor do CM e da CMTV, a liderança da televisão nacional é um objetivo a realizar a médio prazo: "Ainda está longe, mas havemos de lá chegar. Queremos estar a bater à porta da liderança dentro de quatro a cinco anos".