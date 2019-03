Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Almeno Gonçalves: O segredo bem guardado da telenovela da CMTV

Ator encarna um juiz cheio de segredos.

10:51

Almeno Gonçalves vai interpretar Eduardo Sarmento na novela ‘Alguém Perdeu’.



Juiz austero, conservador, de reputação impoluta, mas preconceituoso, homofóbico e belicoso no seio familiar, é o mais velho e radical dos três irmãos Sarmento.



Respeitado pelos pares e pela sociedade, não pratica em privado aquilo que advoga em público, o que lhe vale o desprezo da mulher, Bárbara, e dos filhos, Mariana e Miguel. Com este último tem uma relação especialmente difícil, por achar que ele é homossexual.



Disposto a tudo para camuflar as suas perversões, recorre aos serviços de Jeanny, uma ‘cortesã’ que vende serviços de prostituição online.