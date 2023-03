A partir de abril, oe avão contar com um novo colaborador. Trata-se do almirante António da Silva Ribeiro, antigo Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas e ex-Chefe do Estado-Maior da Armada e da Autoridade Marítima Nacional, que desempenhou ainda o cargo de comandante nacional da Polícia Marítima.Ao, o próprio revelou ter aceitado o convite doe dapor serem “dois grandes órgãos de comunicação social, com cobertura nacional”, que lhe permitirão “partilhar, com os leitores e telespectadores, análises independentes, imparciais e fundamentadas que ajudem à interpretação do significado dos grandes acontecimentos mundiais”, bem como “ajudar à compreensão das circunstâncias do presente e à caracterização das perspetivas sobre o futuro”., e sob o título ‘Visão Estratégica’, as crónicas serão centradas em temas atuais e prometem abranger diversas áreas: “Política internacional; segurança e defesa; geopolítica e geoestratégica; ciência e tecnologia; ambiente; energia; espaço; demografia; ‘ciber’”. No que diz respeito aos conflitos internacionais, o almirante não deixará de prestar especial atenção à invasão da Ucrânia pelo exército russo. Aos 65 anos, António da Silva Ribeiro acumulou na folha de serviço vários e prestigiados louvores e condecorações, tanto nacionais como internacionais, dos quais se destacam as ordens honoríficas Grande-Oficial da Ordem Militar de São Bento de Avis (recebida em 2011) e a Grã-Cruz da Ordem Militar de São Bento de Avis (2018). Além de professor catedrático na área da Estratégia, tem dezenas de livros publicados quer nessa área quer em História Militar.