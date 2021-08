O regresso de Marco Paulo à apresentação de um programa de TV tem-se revelado tempestuosa. Embora um sucesso de audiências, ‘Alô Marco Paulo’ (SIC), emitido aos sábados à tarde a partir do jardim da mansão do artista em Sintra, tem causado polémica, desde logo pela atitude do protagonista.Nas redes sociais, multiplicam-se as críticas ao comportamento do popular cantor.