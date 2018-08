Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Altas temperaturas afetaram medição de audiências

Durante dois dias não foram disponibilizados dados de consumo de TV . Empresa responsável diz que calor teve influência.

Por Duarte Faria | 02:50

Temperaturas extremas, fim de semana e período de férias". Estas são algumas das justificações avançadas pela GfK, numa comunicação enviada aos clientes, e a que o CM teve acesso, para justificar os atrasos na entrega de dados oficiais de audiências de TV verificados no passado fim de semana.



Uma situação inédita que, ao que o CM apurou junto de fontes do setor, chegou a preocupar inicialmente a Comissão de Análise de Estudos de Meios (CAEM) - responsável pela divulgação dos dados - mas que ficou debelada quando se percebeu que a recolha de resultados não estava comprometida.



Na origem dos significativos atrasos dos valores referentes à passada sexta-feira e sábado, que só foram disponibilizados no domingo à noite, esteve uma "interrupção total do sistema de produção" nas instalações da GfK em Lisboa, o que impossibilitou o tratamento de informação.



Na carta enviada aos clientes, a GfK "lamenta a ocorrência e a perturbação que possa ter sido causada" por este atraso e promete tudo fazer para que "situações análogas se não repitam". Questionada sobre esta situação, a CAEM optou por se manter em silêncio até ao fecho desta edição.



Ainda assim, o CM sabe que o organismo pediu à GfK um relatório para avaliar as medidas a tomar no sentido de evitar que se verifiquem novos atrasos no futuro. Recorde-se que a GfK é a empresa responsável pela medição de audiências em Portugal desde 2011, ano em que sucedeu à Marktest após um polémico concurso.