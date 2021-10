Altice culpa regulador por atraso do 5G e mantém processos

O presidente executivo da Altice Portugal (detém a MEO) afirmou esta sexta-feira, num encontro com jornalistas, que apesar do leilão do 5G ter terminado, os processos judiciais que a empresa interpôs no Tribunal Administrativo, na Comissão Europeia, e a impugnação ao processo são para continuar.Alexandre Fonseca aponta culpas à Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) pelo atraso na venda de licenças para utilização da nova rede em Portugal e garante que este "foi o pior leilão de sempre" a nível das tecnologias de comunicação móveis.