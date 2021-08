Altice "opõe-se veementemente" à nova alteração de regras do leilão 5G e admite recorrer a meios legais

A Altice Portugal "opõe-se veementemente" à alteração que a Anacom pretende introduzir no regulamento do leilão 5G, admitindo recorrer a meios legais para impedir a entrada em vigor das novas "absurdas regras", disse esta sexta-feira fonte oficial.

Na semana passada, em 12 de agosto, a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) anunciou o início do procedimento de alteração do regulamento do leilão 5G, no sentido de inibir a utilização dos incrementos de valor mais baixo que os licitantes podem escolher, 1% e 3%, tendo por objetivo acelerar o ritmo do leilão.

"A Altice Portugal recusa e opõe-se veementemente à alteração que a Anacom se propõe introduzir no regulamento 5G e entende que devem manter-se as regras que têm vindo a ser seguidas por todos os licitantes", porque "pior que errar é insistir no erro" e "este tem sido um processo que desde o seu início é completamente errático e de todo lamentável", considera a dona da Meo.