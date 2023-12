Amazon lança série documental sobre a vida de Pinto da Costa

A Amazon Prime Video vai lançar, em 2024, uma série documental sobre a vida do presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa. A série vai contar com testemunhos do líder dos dragões, José Mourinho, Sérgio Conceição, Florentino Pérez, Pepe, Jorge Mendes e Ramalho Eanes.A produção, que contará com três episódios, terá o nome de "Senhor Presidente - O Campeonato de uma Vida" e é fruto de uma parceria da Amazon com o FC Porto."É um retrato nunca antes visto do sempre provocador Presidente do FC Porto. 85 anos de uma vida de obstáculos, que se transformou em vitórias", é referido em comunicado.

O documentário é da autoria de Cristina Arvelos, também produtora executiva, e de Pedro Lopes. A realização é de Bruno Pinhal, Paulo Menezes e Graça Castanheira.