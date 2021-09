Amazon promete pagar os estudos aos seus 750 mil trabalhadores

A Amazon vai pagar estudos universitários aos seus 750 mil trabalhadores nos Estados Unidos. A medida foi anunciada na passada sexta-feira pela multinacional que luta para atrair e manter funcionários, numa altura em que se observa escassez de mão de obra no setor.



A plataforma digital de comércio criada por Jeff Bezos vai financiar cerca de mil milhões de euros para a formação dos seus trabalhadores, que terão acesso enquanto permanecerem ao serviço da empresa.





Para além das propinas na universidade, a Amazon divulgou que vai ainda cobrir outros tipos de despesas com educação, como cursos de inglês e o ensino secundário.A empresa de Bezos junta-se assim outras gigantes norte-americanas, depois das iniciativas idênticas da Walmart e da Target.A Walmart, com cerca de um milhão e meio de trabalhadores, comprometeu-se em pagar os custos das propinas nas universidades com as quais tem acordos e os livros aos seus funcionários. Já a Target anunciou em agosto que também vai pagar mensalidades e livros aos seus 340 mil trabalhadores, assim como financiar programas de mestrados dentro da sua rede de parceiros académicos.