Ameaça de protestos dos trabalhadores da TVI em dia de aniversário

Jornalistas, técnicos e outros profissionais exigem subida de salários e plano de carreira.

Por Paulo Abreu | 01:30

Vivem-se tempos difíceis em Queluz de Baixo. Além de ver a sua liderança nas audiências ameaçada pela SIC, a TVI enfrenta uma contestação interna dos trabalhadores (jornalistas, técnicos e precários), que exigem junto da administração aumentos salariais e um plano de carreira.



O plenário marcado para esta terça-feira à tarde pode determinar, inclusive, um protesto à porta da empresa amanhã, precisamente o dia em que a estação comemora 26 anos.



"Todas as formas de luta estão em cima da mesa", começa por dizer ao CM uma fonte envolvida neste processo, que envolve mais de 400 profissionais: "Vamos ver que desenvolvimentos podem surgir nas próximas horas. Mas é hora de mostrarmos a nossa força."



As últimas reuniões entre este grupo reivindicativo - a TVI não tem Comissão de Trabalhadores - e os Recursos Humanos da Media Capital têm sido positivas - considera a mesma fonte -, nomeadamente em relação aos aumentos de salários, mas o que pode travar as negociações é mesmo o plano de carreira.



"Sem isso, nunca chegaremos a lado nenhum. Esta questão é fundamental para nós", garante outra fonte ao CM, esclarecendo que há um acordo para a subida nos ordenados entre 0,5% e 5%. "Sim, são esses os números. Mas queremos com retroativos a janeiro."



Contactada pelo CM, a TVI, através de Helena Forjaz, diz que "são questões internas da estação": "Estão a decorrer conversações e por isso não temos nada a comentar."