A PSP já enviou para o Ministério Público (MP) o auto de ocorrência das agressões e insultos feitos aos jornalistas durante a manifestação dos empresários da restauração no sábado, em Lisboa.Uma equipa do ‘Observador’ foi ameaçada e teve de ser retirada do local pela PSP, depois de um dos dinamizadores do protesto ter criticado uma notícia dada no site da publicação, e jornalistas da TVI foram insultados e humilhados, sendo o vídeo partilhado na página Jornalistas pela Verdade.