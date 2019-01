Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ana Catarina Afonso feliz com telenovela da CMTV

Atriz entra em ‘Alguém Perdeu’: "Foi a melhor forma de iniciar o ano".

Ana Catarina Afonso faz parte do elenco da primeira novela original da CMTV, ‘Alguém Perdeu’, e não podia estar mais entusiasmada com este novo desafio.



"Foi a melhor forma de iniciar o ano", começou por dizer ao CM.



Apesar de ainda não poder desvendar muito sobre a história, a atriz garante que este projeto tem todos os ingredientes para conquistar o público: "Esta novela tem vários contornos inovadores, coisas que nunca foram vistas ou feitas em Portugal. Tem ritmo, dinâmica, fala de sonhos, de desilusões... Vai ser um sucesso."



Com as gravações a começarem em breve, a atriz garante que o entusiasmo se estende a todo o elenco. "Vai ser uma montanha-russa de emoções".