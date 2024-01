Ana Gomes acusou na segunda-feira Mário Ferreira de servir de “testa de ferro” para branqueamento de capitais. As declarações foram feitas no Tribunal do Bolhão, no Porto, onde começou a ser julgada por difamação agravada contra o empresário.









Em causa estão considerações feitas na rede social X (antigo Twitter), em 2021, depois de uma notícia do ‘Expresso’ sobre os investimentos do empresário na aviação privada, e um mês depois de um avião da OMNI ter sido intercetado, no Brasil, com mais de 500 quilos de droga, quando se preparava para regressar a Portugal.

“Ó q[ue] giro! Graças ao @expresso, descobre-se q[ue] o multifacético armador Mário Ferreira agora, além de investir na Media Capital/TVI, também está a meter €s [dinheiro] noutro negócio dos q[ue] andam mal em lucros: a aviação privada”, escreveu numa das publicações. “E voará p/[ara] o Brasil, emulando a OMNI?”, acrescentou.









Leia também Ana Gomes julgada por difamação agravada contra Mário Ferreira Ao juiz, Ana Gomes garantiu que “a única referência que queria fazer era à falta de controlo nos aeródromos nacionais onde há todo o tipo de candonga”. “Não queria insinuar que havia ligação ao tráfico de droga, porque não tinha nem tenho esses indícios, mas do branqueamento, sim. Estou convencida que estamos perante um testa de ferro de investimentos estrangeiros para branqueamento de capitais”, disse, considerando que o empresário dono da TVI “é um embusteiro que faz investimentos em setores que não dão lucro”. Mário Ferreira reitera que “a insinuação foi muito clara” relativamente ao narcotráfico e defende que Ana Gomes se aproveitou para colar o seu nome à OMNI, “dizendo que a ia imitar e fazer esse tipo de transportes”. “Esperemos que seja condenada e que se trate, é o que eu espero da senhora, que já teria idade para ter juízo”, afirmou o empresário à saída do tribunal.

Sobre um possível acordo entre as partes, o advogado de Mário Ferreira não coloca a hipótese de lado. “Alguém faz uma imputação falsa, retira-a e o acordo está feito. Mas retira-a mesmo, não pede desculpa, diz que não tinha intenção, enganou-se, não. Retira e retrata-se”, disse Rui Patrício.