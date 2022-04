O Tribunal da Relação de Guimarães deu razão a Ana Gomes e decidiu contra a pretensão das empresas de Mário Ferreira, que contestava o arquivamento em primeira instância de um processo colocado à ex-eurodeputada. Ana Gomes tinha nsinuado que havia corrupção no negócio de compra e venda do navio ‘Atlantis’, feito pelo empresário do Porto.









