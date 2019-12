Ana Gomes sobre Isabel dos Santos: “Controla a Global Media através de um testa de ferro”

A ex-eurodeputada Ana Gomes acusou esta terça-feira Isabel dos Santos de "controlar, através de um testa de ferro, a Global Media", grupo que detém o ‘Jornal de Notícias’, ‘Diário de Notícias’ e a rádio TSF. As declarações foram feitas no Tribunal Cível de Sintra, onde começou a ser julgada por difamação - acusou a empresária angolana de utilizar Portugal para "lavar dinheiro".Em tribunal, a socialista acrescentou que Isabel dos Santos "arma-se em coitadinha" porque está endividada, mas tem pessoas que lhe "limpam a imagem" tanto na imprensa, como na Wikipedia. Na primeira sessão de julgamento, na qual testemunhou o ativista e jornalista angolano Rafael Marques, Ana Gomes reiterou as afirmações feitas na rede social Twitter de que a filha de José Eduardo dos Santos utilizou a Banca portuguesa para desviar fundos de Angola, em prejuízo do povo angolano.Ana Gomes esclareceu que "não teve o propósito de ofender a empresária angolana" mas que considera que a atuação de Isabel dos Santos "não é lícita e, quer assim, sujeitá-la a uma investigação criminal" em Portugal.Em comunicado enviado ao, a Global Media desmentiu "categoricamente" as declarações da ex-eurodeputada socialista . "Nenhum acionista e nenhum administrador mantém com a Engª Isabel dos Santos qualquer relação passível de configurar as insinuações proferidas pela Drª Ana Gomes", afirma o grupo liderado por Daniel Proença de Carvalho.