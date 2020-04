Ana Leal perde equipa e teme fim de formato na TVI

A TVI decidiu reintegrar os três jornalistas que faziam parte da equipa de investigação do programa de Ana Leal na restante redação. A decisão, que está a gerar revolta nas redes sociais, foi conhecida uma semana depois de a direção de Informação do canal de Queluz de Baixo, liderada por Sérgio Figueiredo, ter decidido não emitir uma investigação de Ana Leal sobre as falhas do SNS na resposta à pandemia de Covid-19. Isto apesar de a mesma ter sido anunciada nas redes sociais, o que levou a acusações de censura, que a TVI já rejeitou.Agora, sobre as suspeitas de esta ser uma forma de acabar com o formato, fonte oficial da TVI explicou aoque "devido à cobertura da pandemia e à necessidade de ter equipas rotativas, há três semanas que os jornalistas dos programas de investigação de Ana Leal e Alexandra Borges foram integrados no resto da redação".Contactada, Ana Leal diz que não faz comentários, mas osabe que a jornalista teme que este seja o fim do seu programa.Recorde-se que, em fevereiro, numa entrevista ao ‘Sol’, Ana Leal disse que a TVI se preparava para acabar com o formato. "Vão acabar com o meu programa. É uma questão de tempo". E acusou o primeiro-ministro de já ter pressionado a TVI para a despedir. António Costa recusou estas acusações na Assembleia da República.Ao, a Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) disse: "A decisão de transmissão (publicação), ou não, de uma peça jornalística faz parte da gestão diária de qualquer órgão de Comunicação Social, no âmbito da liberdade editorial. Assim, não cabe à ERC pronunciar-se sobre uma decisão desse foro, salvo queixa devidamente fundamentada."